Estamos frente a las urnas y debemos elegir nuestro futuro, quizás, por lo que resta del siglo XXI. Debemos reflexionar profundamente y no guiarnos por relatos ni promesas, sino por hechos comprobables y vivencias de la sociedad real. Pero la elección nos exige optar por valores, por un país que ha surgido de la diversidad y la libertad pero que no puede seguir adelante sin crecimiento social y económico y sin una justa distribución de la riqueza. Hemos pasado demasiado tiempo sin asumir nuestro destino y no nos puede unir el espanto sino la solidaridad.