Existe cierto sentido común que plantea que las encuestas presenciales domiciliarias son infalibles, mientras que las telefónicas o las on-line son muy imprecisas y poco confiables. En otras palabras, lo que nos está diciendo esta afirmación es que si yo selecciono a una persona para una encuesta yendo a su hogar me voy a garantizar mayor éxito (menos error) que si la llamo por teléfono o si la contacto por mail o redes sociales. Esto no solo es falso sino que también desconoce la complejidad del instrumento. El tipo de encuesta, y muestra, es solo un elemento, el más visible, la punta del iceberg, pero no el único. Entonces a partir de una encuesta presencial también podrían enfrentarse potenciales errores al diseñar mal el cuestionario o cometer alguna imprecisión en el procesamiento de la información. Los diseños muestrales son relevantes, pero no son lo único. La calidad y pertinencia de una encuesta depende de una multiplicidad de factores.