Alberto Fernández cree que se equivoca el economista Guillermo Calvo, cuando vaticina que, en caso de ganar, el candidato del Frente de Todos haría el ajuste que va a realizar Macri, pero con apoyo popular. Al consultarlo, me dijo: "No voy a ajustar. Ya no hay dónde ajustar. El ajuste de Macri llevó a 4 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. Sí rescato de Guillermo Calvo que con claridad menciona que el mundo le ha perdido la confianza a Macri, por eso los bonos tienen precio de default". Si bien Fernández se abraza al círculo virtuoso de la producción para poner fin a las Leliqs, no queda claro en el mientras tanto qué pasará.