Fernández no habló de no pagar, sí hablo de no emitirlas más. ¿Quién se puede oponer y por qué? Esta ha sido la peor medida de Macri. El que habla de defaultear las leliq, y de defaultearlas inclusive con retroactividad, soy yo. Por eso le pido desde esta columna al candidato liberal José Luis Espert que tome la delantera y que anuncie que las leliq – así como otras emisiones del gobierno macrista – van a ser defaulteadas porque se crearon en fraude al patrimonio del pueblo argentino.