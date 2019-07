Tengo una razón para votar a Macri y otra para votar a Fernández. Y luego una mucho más fuerte para no votar a ninguno de los dos. Macri me garantiza la vigencia de las instituciones, esas que en la historia los que piensan y opinan como él jamás respetaron. Fernández me asegura salir del imperio de las grandes empresas, pero asusta con los socios de los cuadernos. Unos me amenazan con el saqueo personal y los otros con el robo institucional. Las privatizadas y los bancos solo tienen un descanso electoral en la carrera por la destrucción de la clase media y su conversión en clase baja. Me aburren los ricos de izquierda y los pobres de derecha. Los ricos de izquierda por cínicos, los pobres de derecha por tontos que habitan en el selecto espacio de los que sufren el síndrome de Estocolmo. Me cuesta entender tanto el exceso de amor a Cristina Kirchner como los odios. Pareciera que las pasiones se usan para cubrir la ausencia de razones: nada justifica tantos sentimientos. El gobierno de Fernández guarda cierta cuota de riesgo de ser Venezuela, el de Macri me da la certeza de consolidar la miseria: la concentración económica que nos vende como expresión de la modernidad es tan solo destrucción humana y social. Se quedan con todo lo rentable, nos someten al lugar de esclavos de sus riquezas. Necesitan desregular para poder oprimir y a eso lo llaman pomposamente "lo nuevo".