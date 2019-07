Hasta el momento la campaña electoral no tiene la jerarquía o el debate profundo que uno pretende y que los argentinos nos merecemos. Es una elección trascendental por todas las cuestiones que se ponen en juego, y lamentablemente casi no se discute sobre el "futuro", sino que los candidatos están más preocupados en reseñar el "pasado" y hacer diagnósticos sobre el "presente", y no se coloca el foco de atención en la búsqueda de soluciones en los tiempos por venir.