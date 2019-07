De hecho, en nuestra historia política reciente hemos tenido vicepresidencias vacantes debido a que quienes ocupaban el cargo –ya sea porque fueron electos posteriormente para desempeñar otra función o por la sola renuncia (el caso de Chacho Alvarez durante la presidencia de Fernando De La Rúa) dejaron la vicepresidencia de la Nación acéfala y no fueron remplazados. La propia Constitución no solo no prevé mecanismos para ello, sino que directamente no exige el reemplazo de la figura del vicepresidente en caso de quedar vacante el cargo. Lo cual, sin dudas, es una clara señal del nivel de relevancia que tiene el rol del vicepresidente dentro del esquema institucional adoptado por el Estado argentino.