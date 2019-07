Últimos 15 días: ¿comienza la campaña electoral?

Una percepción más o menos compartida entre quienes analizan la política y las campañas vernáculas es que estas no estarían dando cuenta de la centralidad apabullante que sí se plasma en los medios de comunicación. En otras palabras, no hay clima electoral. Lo que pareciera ocurrir es que los equipos de campaña apuestan por una estrategia conservadora en términos políticos y comunicacionales, en la cual no van a arriesgarse a cometer un paso en falso, especulando con aprovechar los errores de sus adversarios o las oportunidades que ofrece el contexto económico.