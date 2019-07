Estudios del Ministerio de Producción y Trabajo reflejan las problemáticas de la juventud para su inserción laboral y su vinculación con la pobreza y la educación. En otros parámetros se analiza la desocupación, la precarización de las fuentes de empleo y también aquella porción que no sólo no está dentro del mercado de trabajo, sino que tampoco estudia. Las dos terceras partes son mujeres. El 48,5% vive en hogares bajo la línea de pobreza y 9 de cada 10 de estos jóvenes pertenecen a hogares de muy bajos recursos. Este grupo es el que presenta la mayor proporción de población que no finalizó la educación secundaria (57,6%), con lo cual la dificultad para insertarse en el mercado de trabajo resulta aún mayor.