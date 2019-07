Concluyó su voto diciendo textualmente: "Cuando en la intimidad de nuestro hogar escuchamos un programa desagradable, nos queda el recurso de cambiar de estación o de apagar el aparato. Si escuchamos un programa ofensivo mientas comemos en un restaurant, podemos levantarnos e irnos; pero el hombre que viaja en un ómnibus o en un tranvía por razones de fuerza mayor, no tiene otro recurso más que permanecer sentado y escuchar. Cuando obligamos a alguien a escuchar ideas ajenas, damos al propagandista un arma muy poderosa. Aunque el propósito sea benigno en la actualidad, no sabemos cómo será mañana… Para el bien de la libertad, no se le puede permitir a ningún gobierno que obligue al pueblo a escuchar determinados programas de radio. El derecho a la soledad y al asilamiento entraña el derecho a elegir los entretenimientos, la propaganda y la filosofía política. Si se deja al pueblo este derecho de elección en forma absoluta, se recogerán dividendos de honradez e integridad".