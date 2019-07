Párrafo aparte merece el ensañamiento particular con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a quien Rosselló insulta expresamente y pregunta si "se le acabaron sus medicamentos", una forma de desacreditar a las mujeres tan antigua que casi pueden verse las telarañas. No conformes con esto, el responsable de Finanzas y representante ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino, remata: "Estoy salivando por entrarle a tiros", a lo que Rosselló responde: "Me harían un gran favor". Ante el conocimiento de esto, la alcaldesa radicó una denuncia por amenazas de muerte que se encuentra en manos de la justicia.