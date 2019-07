Historias de amor, sexo, soledad y miedos: Inés Garland cuenta cómo es narrar la intimidad en voz baja

La autora de "Con la espada de mi boca" pasó por Infobae para hablar de su nuevo libro de cuentos, de sus lecturas, de su modo de pensar los encuentros amorosos entre las personas y de cómo es escribir sobre sexo sin descarrilar. "A mí no me gusta pensar en lectores, me gusta pensar que estoy hablando con una persona por vez", dijo