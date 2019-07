Fiel a un estilo poco diplomático, es previsible que no le haga la vida fácil a la Unión Europea respecto al Brexit ni a España con el Peñón. En un artículo en The Sun advirtió que no tolerará una retirada suave de la UE o que pareciera indefinida. También ha descartado un nuevo plebiscito. En una nota en el Telegraph siendo canciller, fue enfático sobre la negativa a encarar con Madrid la cosoberanía de Gibraltar, calificando de infame a la actitud del gobierno español.