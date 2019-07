No es mi intención cargar las tintas sobre ningún actor, proceso, espacio político y momento histórico en particular. Por el contrario, me anima la sensación íntima y la convicción más profunda de que ya no podemos seguir como sociedad a la caza de los responsables de este derrotero. El sistema como tal habla a través de sus indicadores principales, y sabemos que calidad de aprendizaje, repitencia, sobreedad, presentismo y algunos otros no están a la altura de las demandas de una sociedad que se transforma y complejiza a una velocidad escalofriante. Lo sabemos, y debemos actuar. Y debemos hacerlo por encima de nuestras diferencias, poniendo nuestra energía e ímpetu en lograr una visión futura del tipo de graduados que deseamos, y lanzándonos a "cincelarla" dentro del aula con amor y confianza. No podemos seguir peleando, no debemos seguir discutiendo cuestiones que no tengan un impacto directo e inmediato en la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas.