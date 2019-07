Siempre digo que solo respeto a quienes me respetan tanto como me siento con derecho a despreciar a los que me incluyen en sus devaluaciones. Con Cristina surgió el grupo "Carta abierta" que para mi gusto expresaba los restos de una izquierda cercana a veces al peronismo pero siempre creída de ser una vanguardia esclarecida, una instancia superior a los humildes y a ese peronismo forjado entre "cabecitas negras y descamisados". Y luego con Macri se fortaleció El club político, un espacio más democrático en sus convicciones pero poco o nada dispuesto a debatir la distribución de la riqueza y el crecimiento permanente de la miseria y sus causas. Dos grupos de intelectuales que le confieren consistencia a la supuesta "grieta" mientras al igual que los candidatos y sus partidos parecían estar más proclives a parasitar los odios que a intentar superarlos.