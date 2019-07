En términos más sencillos, que los mensajes sean coherentes con la estrategia, y que su emisión a través de todos los canales y plataformas disponibles –redes sociales, televisión, radio, gráfica y el propio candidato- no se contradiga entre sí. Dicho de esta manera, parece que estamos ante un proceso sencillo o una verdad de Perogrullo. Pero lo cierto es que la mayoría de las campañas electorales fracasan, no por no tener piezas graficas o spots técnicamente sólidos o muy creativos, sino por no lograr la coherencia en su comunicación.