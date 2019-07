Como todos los años, fuimos a honrar a los muertos y a expresar nuestra solidaridad y acompañamiento a quienes perdieron a seres queridos de una manera tan brutal. El dolor no se borrará nunca, pero no debemos resignarnos a que no pueda realizarse una investigación seria y profunda. Hoy, una justicia sin trabas, sin condicionamientos, está en condiciones de aportar sus mayores esfuerzos para el esclarecimiento de ese cruento ataque.