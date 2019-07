Era, acaso, el mayor atentado que tuvo lugar en nuestra región sudamericana. Este brutal ataque, sumado al que tuvo lugar apenas dos años antes, el 17 de marzo de 1992 contra la Embajada de Israel en Argentina se inscribe en nuestra historia como el acto más sangriento y destructivo sufrido en nuestro país. Como dijo el Presidente Mauricio Macri, no se trató de un ataque contra la colectividad judía exclusivamente: fue un ataque contra la Argentina toda. Judíos y cristianos, religiosos y laicos, jóvenes y adultos, ricos y podres, todos fuimos víctimas de un acto tan abominable. La víctima más joven -Sebastian Barreiro- tenía apenas 5 años. El mayor, Faiwel Pablo Dyjament, tenía 73. Uno era judío. El otro no. El terrorismo no hace distinciones.