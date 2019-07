A esta altura, reclamar por la memoria, la verdad y la justicia me parece poco. Agrego el juzgamiento en ausencia y agrego futuro, porque el futuro es plantear las herramientas para que el "nunca más" no sea solo una declamación y generar los marcos legales para que no sean prófugos los que ponen bombas y, mucho menos, que los fugitivos se encuentren en un país que no tenga convenio de extradición.