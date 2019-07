La respuesta de Quarracino fue inmediata y entusiasta. Inclusive, fue mucho más allá. En una última carta personal a Tenembaum escribió que deseaba ser enterrado "junto al Mural y las cenizas de mis padres", insinuando así su deseo de que el Mural no debía abandonar la catedral. En la misma carta manifiesta con énfasis su voluntad de que los judíos no dejen de visitar el Mural. "He pedido se invite a judíos que así lo deseen a cubrirse la cabeza", escribió. La misiva se exhibe junto al Mural, en la Capilla de la Virgen de Luján. El cardenal Quarracino falleció el 28 de febrero de 1998.