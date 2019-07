Es que no es difícil explicarnos que 25 años después de la brutalidad del ataque terrorista que dejó 85 víctimas fatales y centenares de heridos, no tengamos justicia. Tan complejo de entender como que para muchos argentinos esto sea indiferente. Comprender que durante 25 años la política hizo de las suyas para ensuciar y desviar las investigaciones; que un gobierno democrático llegó a dar la espalda a las víctimas y familiares buscando pactar con los perpetradores; que escuchamos que hubo víctimas inocentes que pasaban por la calle como si los que estaban en el edificio fueran culpables de algo; que murieron ese día judíos e inocentes; que con los años el tema se evaporó de la agenda pública, a excepción de los homenajes durante la semana en la que se cumple un aniversario; que supimos del asesinato impune del fiscal de la causa, Alberto Nisman; que no todos entendieron que el ataque fue antes que todo una flagrante violación de soberanía a nuestro país y, por ende, estuvo dirigido a la Argentina y no a un sector determinado; en suma, que explicar todo esto aún hoy nos hace infinitamente vulnerables de ser una vez más el objetivo de otro ataque.