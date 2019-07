El ejercicio de la memoria es relevante. Es un valor que debemos preservar, pero no desde una perspectiva utilitaria. No se hace memoria para obtener resultados, la memoria es necesaria porque en un futuro no sólo no olvidaremos el pasado sino que reviviremos el hecho como testigos de lo que sucedió. Y esa agenda no es de la comunidad judía, es de la sociedad argentina.