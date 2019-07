Estas estrategias de pisar el tipo de cambio y las tarifas de los servicios públicos no son nuevas, José Ber Gelbard lo hizo en 1973 con la famosa inflación cero que desembocó en el rodrigazo de 1975. La tablita cambiaria de Martínez de Hoz duró hasta casi el final del mandato de Videla y solo devaluó un 10% en febrero de 1981 a pedido de su sucesor, Lorenzo Sigaut, pero en 1981 el tipo de cambio terminó disparándose. Raúl Alfonsín hizo algo parecido, primero con Bernardo Grinspun, luego con el Plan Austral, pero en particular con el Plan Primavera. Es decir, no es nuevo eso de querer generar una confianza artificial en el peso o, dicho de otra manera, una tranquilidad ficticia en el mercado de cambios.