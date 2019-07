En tanto el 49% no fue expropiado (ni indemnizado), hablar de que el conflicto con ellos está amparado bajo la arbitrariedad santificada del acto estatal limitado a los otros, no tiene pies ni cabeza. El vínculo entre el 51% y el 49% de una compañía comercial que cotiza en la Bolsa de New York se rige, por lo tanto, por el estatuto y la discusión debe hacerse ante los tribunales de ese distrito. El mismo estado que elige no expropiar al 49% pretende que los compromisos accionarios se traten dentro del marco jurídico de una expropiación. Es decir, con falsas banderas nacionalistas se defiende un estatismo extremo que tiene los beneficios de ambas posiciones, pero ninguna de las responsabilidades. Habría que ver también el conflicto ético que existe para los abogados de la firma en intervenir en un pleito entre accionistas en favor de unos y en contra de otros.