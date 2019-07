Cristina por su parte también tuvo que asumir que los fanáticos son ideales para el aplauso pero peligrosos para la compulsa electoral. Buscó un crítico a su política y, hasta el momento, no queda claro si lo dejan ser amplio o lo prefieren agresivo. Alberto no tiene nada que ver con una marioneta, esa imagen se reiteró en exceso hasta que algunos llamaron la atención sobre su falsedad. Lo de Cristina no es una cortina de humo, implica sin lugar a dudas una retirada. Alberto es un hombre del poder, formado al lado de Néstor, no suele preguntar antes de actuar.