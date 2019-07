Me pregunto si la pobreza de ahora es menos escandalosa porque gobierna Macri. Ahora no vienen a visitar las carpas de protesta sino que las reprimen. No toman mate con los indígenas sino que los persiguen. Sin embargo, muchos empresarios, comunicadores y obispos callan. No sólo los abiertamente macristas sino los que en silencio reconocen la catástrofe que vivimos pero tienen miedo. Es natural. Al escándalo de la pobreza se suma el del escarnio público, la persecución política y el dominio aplastante del gobierno sobre los medios de comunicación. Este gobierno de supuestos republicanos es infinitamente más revanchista, agresivo y autoritario con la oposición que el de los supuestos populistas.