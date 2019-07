Ante la pregunta sin respuesta, debemos aprender a cambiar la pregunta. no será entonces ¿porqué?, sino ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer ahora? No se cómo lo voy a hacer, pero sí se que lo tengo que hacer. No será ¿por qué? Sino ¿y ahora qué? E ir en busca de la respuesta en la vida vivida. Inspirados en los tiempos sagrados vividos en intensidad, replantearnos los nuevos tiempos que vendrán y ser nosotros la respuesta. Asumir el coraje de mirar a los ojos a la muerte y reconocer que hay cosas que será inevitable que se lleve, pero que hay cosas que de ninguna manera se podrá llevar. La bendición de los días, la sonrisa en lo cotidiano, la frescura vivificante que generan esas personas especiales cuando uno está en medio de un desierto. La personalidad, el humor, lo construido, lo aprendido, lo reído y lo llorado. Todos nuestros tiempos vividos. Tener el coraje de mirar a los ojos a la muerte y asumir que hay cosas que no están en nuestras manos. Pero que hay cosas que solamente están en nuestras manos.