Hay un dato no menor: esta táctica de enfrentar gremialmente a Macri en vísperas de las elecciones no es compartida por todo el movimiento obrero. Los detractores internos de Moyano dicen que eso le da letra al mandatario para pulsear con el sindicalismo, que tiene mala imagen en la sociedad, y evadir debates sobre la acuciante situación económica. La crítica no apunta sólo al camionero sino también a Pablo Biró, el secretario general de pilotos de líneas aéreas (APLA), quien realizó asambleas provocando demoras y suspensiones de vuelos durante el último fin de semana largo.