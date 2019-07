Ello quedó evidenciado tras el paso de Fernández por Misiones, en donde tras los comicios que se celebraron el pasado 2 de junio, el candidato a gobernador oficialista -Oscar Herrera Ahuad- venció con el 73% de los votos, dejando muy lejos al Senador y presidente del PRO a nivel nacional, Humberto Schiavoni, quien apenas alcanzó el 17% de los sufragios. A pesar de este triunfo y la sintonía que supo tener el Frente Renovador de la Concordia respecto al kirchnerismo, la boleta "larga" no pudo materializarse. No obstante ello, la foto de Alberto Fernández junto al gobernador Passalacqua, el gobernador electo Herrera Ahuad, y el ex gobernador y líder renovador, Carlos Rovira, habla a las claras de las preferencias del espacio provincial. Córdoba: del bastión PRO a un escenario en disputa