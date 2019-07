No hay tiempo para perder. No se confía en las últimas encuestas que dan cuenta de un ligero mejoramiento. Creen que la manera en que se hacen las preguntas inducen a resultados erróneos. Sostienen que, si se consulta por las fórmulas a Gobernador, el resultado queda distorsionado por el bajo nivel de conocimiento de los candidatos de la terceras fuerzas. Saben que la diferencia a favor de la fórmula K es cercana los diez puntos y arrasadora en la tercera sección electoral. Si no hay corte de boleta, María Eugenia no llega. Necesita no menos de un 6 puntos de tijeretazos para acortar la diferencia que le resta Macri.