Como un déjà vu de lo ocurrido en 2016, al terminar el desfile estalló la polémica por la presencia del ex militar, ex carapintada y ex funcionario de la democracia, en el acto del que, como dije, tenía derecho a formar parte. Las posteriores declaraciones del ministro de Defensa Oscar Aguad minimizando los sucesos del levantamiento carapintada de 1987 incrementaron la reacción mediática.