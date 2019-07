Pero entre nosotros no se habla de grieta en ninguno de esos sentidos. El término, que con esta acepción fue acuñado por el periodista Jorge Lanata, denota una fractura entre dos concepciones opuestas, no de algunos temas en particular, sino de los fundamentos mismos de la organización política. No son discusiones dentro de la democracia, sino sobre la democracia.

Para una parte, que incluye a Juntos por el Cambio y otras expresiones de menor envergadura, el sistema nos viene dado por la Constitución Nacional.