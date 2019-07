La historia se escribe después que los hechos pasan y, mas allá de ese sabor amargo de frustracion que quedó con el gobierno de la Alianza al que muchos habiamos apostado, hoy fallece un ex presidente, y me parece que para seguir construyendo una Argentina hacia adelante, en donde no todos pensamos lo mismo, y hay miradas absolutamente opuestas en determinados temas, es importante reconocer que la instucionalidad, la constitucion y la voluntad popular tienen que estar por encima de todo.