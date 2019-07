Si gana Cristina, aunque Alberto no lo quiera, no habrá otra manera de evitar que la ex presidente vaya a la cárcel que transformando en culpables a quienes la pusimos en evidencia. No habrá otra forma de conciliar con ella que convertir, de prepo, de un día para el otro, en delincuentes, a decenas de personas que no tuvimos miedo de denunciarlos. La dinámica de la situación hará, probablemente, que vengan por todo. Nosotros mismos, y todo lo demás: el patrimonio, nuestra familia y nuestros amigos. No hay que tener miedo. Solo hay que estar preparados y tomar las prevenciones del caso, por si realmente sucede.