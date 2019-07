El presidente Macri ha tomado prestado un logro de todos: la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Me decía el embajador argentino en China, Diego Guelar: "Después de Malvinas, esta es la única política de Estado que tenemos. Por favor, no la arruinemos". También aporta datos imperdibles para el debate de la Argentina que queremos. Votar es eso: elegir la Argentina que queremos. Dice Guelar: "Argentina es un país pasivo. Espera que nos vengan a comprar. No sale a vender". Recuerda: "En el 2011 Argentina exportó a China por U$S 80 millones. Ahora exportamos por U$S 60 millones". Pregunto: ¿Cómo es posible que Argentina no tenga un plan de exportación a China por U$S 200 millones? Es increíble, pero Perú, Brasil, Chile, Uruguay y aun Paraguay, que políticamente reconoce a Taiwán, exportan a China y tienen superávit comercial, mientras que nuestro país tiene déficit comercial.