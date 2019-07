Los niños, cuando se equivocan, no lo hacen para nosotros. Sus errores son de ellos, no nuestros. La mejor manera de acompañarlos es saber que cuando ellos se equivocan, es una oportunidad de aprendizaje para ellos. No debemos los adultos frustrarnos a la par de sus errores, sino acompañarlos a salir de sus equivocaciones.