La mayoría de los encuestadores coinciden en que sus chances de ganar ante la fórmula Kicillof-Magario aumenta a medida que ella se aleja del binomio presidencial oficialista conformado por Macri-Pichetto. Si bien desde el Gobierno se entusiasman con una tímida recuperación de la imagen presidencial, el derrumbe de la aprobación presidencial en el Conurbano —en particular en la tercera sección, aunque también en partes de la primera— complica las chances de Vidal. Sin embargo, la decisión de escindir la contienda, ya no en términos legales —como podía haber sido desdoblando la elección provincial—, sino simbólicos, no será una decisión nada sencilla para la gobernadora bonaerense.