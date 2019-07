No entender a Perón es no asumir la pertenencia a esta sociedad. Excusas sobran, tantas como fracasos de sus portadores. Otra cosa son los peronistas o los que nos sentimos ser tales, extraviados en la vida y las ideas, con ya muy poco para ofrecerle a los necesitados. Un nuevo aniversario entre "la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser".

En la anterior vote a Macri, hoy no podría repetirlo; expulsaron a todos aquellos con los que podía hablar y entenderme, ganaron los gerentes que derrocaron a la política. Del lado de los Fernández tampoco me resulta fácil, Cristina cede la presidencia y Alberto lejos está de ser manejable, vuelven Sergio Massa y Pino Solanas, aunque hay mucha mayor renovación que en el fracaso oficial. Solo decidí no votar a Macri, ya lo intenté y solo sirvió para renovar el kirchnerismo, el costo real fue excesivo.