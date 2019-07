Pero ello nos lleva inmediatamente a una pregunta casi obvia. Si la negociación del texto definitivo del acuerdo insumirá entre tres y cuatro años, de ser optimistas, y se necesitará su ratificación tanto por parte del Parlamento europeo como de los 28 —o 27— Parlamentos nacionales, que no se sabe cuánto tiempo consumirá, ¿por qué no convocar también a los candidatos presidenciales a un diálogo público, abierto y fundamentado acerca de cuáles deben ser las posiciones de Argentina para disminuir los costos del ajuste estructural? ¿Escapa al conocimiento del Gobierno que tendrá una bancada minoritaria en el Congreso y que necesariamente deberá negociar con otras la ratificación —o no— del proyecto de acuerdo? ¿O que existen posibilidades ciertas de que el presidente Mauricio Macri y su equipo no estén en la conducción del país en los tiempos de su negociación?