La tradición institucional de la UE a la hora de manejar estas cuestiones nos dice que ellos van a desplegar una batería de medidas para llegar al acuerdo del mejor modo posible. En nuestro caso, el Estado deberá cumplir un rol activo para bajar el costo impositivo, dotar de equipamiento, know how y demás condiciones para una mejor competitividad a los sectores más vulnerables. También deberá jugar un papel importante con las cámaras empresarias para que las pymes puedan aprovechar el capítulo del tratado previsto para insertarlas específicamente en un mundo globalizado. Y los sindicatos tendrán que hacer un aporte, sin perder de vista que celebramos un acuerdo con países donde los salarios y los estándares laborales son mejores que los nuestros. Después de todo, algún día deberíamos resolver con éxito el indescifrable acertijo de no saber por qué no podemos fabricar mejores zapatos que los italianos o un mejor jamón crudo que los españoles.