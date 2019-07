Descartado Alberto, entonces, como gobernante efectivo, habría que preguntarse si es verdad que las condiciones en que está el país hacen completamente inviable cualquier política populista. Al llegar Carlos Menem al poder, en 1989, trató de aplicar el clásico modelo peronista: un Estado que arbitra entre las fuerzas del capital y el trabajo. Otorgó el Ministerio de Economía al Grupo Bunge y Born, y el Ministerio de Trabajo, a los sindicalistas, con un Presidente que arbitraría los conflictos. Pero el Estado ya no tenía el espesor que requiere ese modelo: se precipitó en la hiperinflación y en el caos, del que solo logró salir, en 1991, gracias a la audacia de pasar lisa y llanamente a un modelo neoliberal. Esto nos llevaría a pensar que los gobiernos no hacen lo que quieren sino lo que pueden. Y en tal contexto, ¿no es acaso cierto que para hacer populismo hay que tener un stock inicial de capital para repartir? Esta interpretación olvida completamente que cuando los populistas no tienen qué repartir, eligen un sector aventajado de la sociedad, lo satanizan y luego le arrebatan su patrimonio. Cuando se acabó la soja, incautaron las AFJP, YPF y los depósitos del Banco Central, huyeron hacia adelante. Ni hablar de las expropiaciones de Hugo Chávez. Adolf Hitler, para hacer populismo bélico, se quedó con empresas de la comunidad judía de un plumazo. Algunos sostienen que estas maniobras serían imposibles, porque, de ponerse en práctica, generarían tal espantada de capitales que la Argentina debería implantar un régimen de terror y clausurar las fronteras, una suerte de corralito a los capitales, que no entraría ni un nuevo dólar, que se cerraría totalmente el crédito y que sería la antesala de la hiperinflación y el default. Pero otros entienden que, como el autoritarismo populista es una enfermedad incurable, Cristina y los cruzados de La Cámpora, más temprano que tarde, echarán mano a esas recetas alocadas, apropiándose —luego de una pertinente demonización— de todos los patrimonios del blanqueo y de empresas previamente acusadas de antipatria, y si es necesario aplicarán autoritarismo y represión.