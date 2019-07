Los postulados centrales de ese dogma: no explicar nada, porque a la gente no le interesa escuchar hablar a los políticos y, por el contrario, medir bien a la opinión pública para entender qué quiere, qué no quiere y cuáles son sus anhelos y temores. Luego tratar de darle mucho de lo que quiere y en lo posible nada de lo que no quiere.