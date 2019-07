En su intento de remar hacia adelante logró dejar en claro esta semana algunas definiciones. Que no indultará. Que no hay presos políticos. Que no pedirá juicio político a determinados jueces. Y por último, que, de ser Gobierno, Cristina se encargará del Legislativo y él, del armado de su gabinete y de gobernar. Esto último coincide con lo que a menos de 24 horas de conocida la fórmula Fernández-Fernández le dijo a esta cronista: "Trascendió que le pedí 24 horas a Cristina. Es cierto. Pero no era para pensarlo yo. Le dije: 'Pensalo bien, si soy presidente, te voy a escuchar siempre, pero quien va a decidir soy yo'".