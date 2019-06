No obstante la racionalidad de esta decisión estratégica, sería muy raro ver a la ex mandataria con una actitud socavada, en silencio y como una mera acompañante protocolar. Por el contrario, existe un consenso más o menos extendido en relación con que Cristina asuma un rol activo en la campaña electoral, aunque aún no queda claro de qué forma será.