Cundo las cosas no resultan como esperamos, solemos buscar culpables y responsables en cualquier lado. En la economía, en los padres, en el país, en el trabajo, en la pareja, o en Dios. Buceando más profundo en el problema, en general su origen está dentro nuestro. En la historia se instaló el relato de que Dios castigó al pueblo haciéndolo vagar por el desierto. Sin embargo, fueron ellos los que sintieron y pensaron que no lo lograrían. Porque cuando pensás que podés, tenés razón, pero cuando pensás que no vas a poder, también tenés razón. Dios no castiga, sólo acompaña las decisiones que tomamos.