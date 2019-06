Podría, de todos modos, haber sincerado su propia historia personal, con algún dato que facilitara a quien estuviera dispuesto a creer en esta remake del relato. Cambiado el tono, no ha cambiado la esencia. El libro de Cristina Fernández es, nuevamente, Ella misma. Desde el pedestal en el que durante muchos años dirigió los destinos de la Nación y también la administración de los negocios familiares. Siempre Ella, ahí arriba, un lugar desde donde poder mirarnos a todos con la superioridad de quienes se sienten «elegidos» y a quienes el resto debemos pleitesía y hasta agradecimiento por haberlos tenido ahí para guiar nuestros destinos. Una vez más, la Cristina a la que no merecemos aquellos que nunca alcanzamos a comprender la virtuosidad de ese liderazgo tan particular. Ella, la elegida.