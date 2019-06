La campaña ya empezó, y aunque todavía no se han visto políticas concretas en los diferentes proyectos presidenciales, no caben dudas de que la seguridad social será uno de los ejes centrales. ¿Cuáles son los puntos que seguramente estarán presentes en la campaña? Por un lado, la cobertura previsional. Es sabido que Argentina cuenta con una de las mayores tasas de cobertura de América Latina (en torno al 90%), por lo que las promesas estarán dirigidas no solo mantenerla, sino a reforzarla para lograr la cobertura universal.