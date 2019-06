El jueves pasado, Irán derribó un drone estadounidense que volaba, según distintas versiones, en algún lugar del espacio aéreo iraní o en espacio aéreo internacional cerca del Estrecho de Ormuz. Se trataba de un RQ-4A Global Hawk, una aeronave no tripulada equipada con tecnología de punta para hacer tareas de vigilancia, inteligencia y reconocimiento, capaz de volar a gran altura, sin asistencia, por más de 24 horas seguidas. El viernes, el presidente Donald Trump tuiteó que los Estados Unidos estaban listos para iniciar represalias ("retaliate"). Según su tuit, estaban listos para atacar tres objetivos iraníes cuando el presidente Trump señaló: "Cuando pregunté cuántas personas morirían, un general me respondió, '150 personas, Señor'. Frené el ataque 10 minutos antes de que se llevara a cabo. La acción no era proporcionada al derribo de un drone no tripulado".