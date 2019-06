No en vano es que existen solamente dos clases de juicios universales, que atraen todos los demás procesos al juzgado donde tramitan. Uno son las ejecuciones colectivas (concursos y quiebras), el otro son justamente las sucesiones. En los últimos años, y no es patrimonio exclusivo de este gobierno, vemos un denodado interés del Estado por convencer a la gente de que los abogados son caros, entonces la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece un patrocinio gratuito que le recomienda a la gente no hacer juicio y aceptar la denominada reparación histórica. Lo mismo sucede con las ART y la nueva ley de riesgos de trabajo, y podría seguir con una larga lista. No en vano es el refrán popular que dice: "Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía".