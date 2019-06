La presión tributaria consolidada en 2007 era del 33% del PBI y en estos momentos araña el 42% del PBI y había infraestructura para consumir no financiando su mantenimiento para sostener el consumo artificial. Eso hoy no está y regalar el gas para que con esa plata la gente pague la cuota del celular, del televisor o del auto, ya no es tan viable.